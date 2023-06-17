Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі.
Резніков повідомив, що уклав декларацію із чеською і словацьким колегами — Яною Черноховою та Мартіном Скленаром. Подробиці він пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо, Швеція в рамках 12-го пакета допомоги Україні буде навчати пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі.
Резніков повідомив, що уклав декларацію із чеською і словацьким колегами — Яною Черноховою та Мартіном Скленаром. Подробиці він пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо, Швеція в рамках 12-го пакета допомоги Україні буде навчати пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen.