Україна разом із Чехією та Словаччиною підписала декларацію про спільну закупівлю та обслуговування броньованих машин піхоти.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі.

Резніков повідомив, що уклав декларацію із чеською і словацьким колегами — Яною Черноховою та Мартіном Скленаром. Подробиці він пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, Швеція в рамках 12-го пакета допомоги Україні буде навчати пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen.