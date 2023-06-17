Росія збільшила чисельність гелікоптерів на тимчасово захопленій частині Півдня України. Залучення ударних вертольотів, імовірно, дозволило рф отримати тимчасову перевагу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.

Так, за даними британської розвідки, в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська росіяни розмістили понад 20 додаткових гелікоптерів.

Британські військові припускають, що, імовірно, росія отримала тимчасову перевагу в бойових діях на Півдні, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Нагадаємо, 15 червня, у зоні виконання завдання з захисту України, миколаївські морпіхи успішно збили ворожий гвинтокрил.