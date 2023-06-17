У п’ятницю та в ніч на суботу жителів багатьох районів в Аквітанії, на заході Франції, налякали сильні підземні поштовхи, що доволі рідкісне явище для цього регіону.

Про це повідомляє Le Figaro/AFP.

Національна мережа сейсмологічних спостережень та Центральне сейсмологічне бюро повідомляють, що перші сильні поштовхи відбулися о 18:38 у п’ятницю, епіцентр розташовувався між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда сягала від 5,3 до 5,8.

"Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 4:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр… Пожежно-рятувальні служби у готовності і починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель", – повідомили у префектурі департаменту.

Місцевих мешканців закликали не залишатися всередині і не підходити до будівель, які після поштовхів виглядають ненадійними.

Офіційно про руйнування поки не повідомляли, проте французьким медіа стало відомо, що у стінах кількох старовинних храмів на території департаменту Де-Севр після поштовхів з'явилися тріщини.

Останній раз перед цим поштовхи з магнітудою більше 5 на материковій частині Франції фіксували у 2019 році – у департаменті Дром, що у передгір’ї Альп.