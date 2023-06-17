За тиждень до Миколаєва доставили три нових тролейбуси «Дніпро», придбаних в рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо модернізації міського електротранспорту.

Транспорт вже знаходиться на території КП «Миколаївелектротранс», повідомляє пресслужба підприємства.

Наступний крок - реєстрація та отримання технічних талонів, після чого новенькі одиниці зʼявляться на міських маршрутах.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.