Вчора, 16 червня, у Вознесенському районі Миколаївської області за межами села Прибужани знайшли тіло потонулого чоловіка.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники прибули на місце події після виклику поліції. Тіло дістали з річки Південний Буг.

На місце було ннаправлено відділення 12-ї державної пожежної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники на човні виявили тіло чоловіка та транспортували його на суходіл. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час відпочинку на території мікрорайону Намив у Миколаєві потонув юнак. Хлопець 2004 року народження стрибнув з пірса і зник під водою.