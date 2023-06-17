Вночі на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, троє людей у лікарні.

Про це повідомляють в Міненергетики.

Уточнюється, що стався вибух метану. На той момент у шахті перебували 200 працівників.

Троє шахтарів травмовані та у лікарні. Інших вивели на поверхню, причини вибуху з’ясовують.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.