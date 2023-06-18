У Баварії виявили поховання, датоване орієнтовно серединою бронзової доби, і в ньому – меч, що зберігся в майже ідеальному стані.

Про це повідомляє The Guardian.

Земельний офіс Баварії зі збереження історичної спадщини (BLfD) повідомив, що меч, який датують приблизно кінцем 14-го сторіччя до нашої ери, виявили під час розкопок в районі міста Ньордлінген, що між Нюрнбергом і Штутгартом.

У похованні були троє людей – чоловік, жінка і дитина. Поруч з ними виявили низку об’єктів, характерних для бронзової доби, серед яких і меч з вишуканим восьмигранним руків’ям.

"Меч і поховання ще потребують додаткових досліджень, щоби археологи могли зробити про них більш точні оцінки. Але вже можна сказати, що меч зберігся винятково добре. Такі знахідки – велика рідкість", – коментує керівник офісу, професор Матіас Пфайль.

Нагадаємо, палеонтологи знайшли скамʼянілості ящірки, яка приблизно в тисячу разів більша за своїх сучасних родичів. Вона жила на Землі близько 50 тисяч років тому.