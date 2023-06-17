Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути на користь держави основні активи російського олігарха Олега Дерипаски.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, таке рішення було ухвалене 16 червня.

Зокрема, пише Центр протидії корупції, серед конфіскованих активів одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії — Миколаївський глиноземний завод.

У той же час Апеляційна палата ВАКС задовільнила скарги ПрАТ «Хустський кар’єр» та ПрАТ «Жежелівський кар’єр» а також компанії «Самста Лімітед» (Samsta Limited) на рішення ВАКС від 16 лютого 2023 року. Цим рішенням в дохід держави стягувались по 100% ПрАТ «Хустський кар’єр» та ПрАТ «Жежелівський кар’єр». «На жаль, рішення не повною мірою відповідає тому, до якого ми прагнули і за яке боролися. Але ми продовжуємо працювати. І доб'ємося покарання усіх, хто підтримує режим Путіна, — зазначила міністерка економіки та голова міжвідомчої робочої групи з питань санкцій Юлія Свириденко.

Вона додала, що робоча група продовжує готувати пропозиції щодо запровадження санкцій.

Нагадаємо, що у січні цього року на глиноземному заводі планували зберегти робочі місця. голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що після переходу у державну власність, підприємство продовжить працювати, але вже на інтереси України.

Також нагадаємо, Міністерство юстиції України подало подав позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски. Вони включають і Миколаївський глиноземний завод.

Як повідомлялося, перед початком повномасштабної війни, у 2021 році, Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) експортував до Російської Федерації глинозему на загальну суму 624 мільйони доларів США.