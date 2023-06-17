Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, чотири людини загинули.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.
Нагадаємо, російські окупанти двічі обстріляли територію Очаківської громади.
Російські окупанти 17 червня обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківської області, влучили в цивільний автомобіль, чотири людини загинули.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що протитанкова керована ракета влучила в автомобіль, який рухався у напрямку села.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці.
Нагадаємо, російські окупанти двічі обстріляли територію Очаківської громади.