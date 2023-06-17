Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.
Про це 17 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» — понад 15 мільярдів гривень, «Кам’янська Січ» — понад 73 мільярди гривень. Прогнозують, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» — на понад 7 тисяч га, «Кам’янська Січ» — на 5,5 тисячі га.
Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя — фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Через підрив Каховської ГЕС у Херсонській області національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.
Про це 17 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку «Великий Луг» — понад 15 мільярдів гривень, «Кам’янська Січ» — понад 73 мільярди гривень. Прогнозують, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів, практично вдвічі. У нацпарку «Великий Луг» — на понад 7 тисяч га, «Кам’янська Січ» — на 5,5 тисячі га.
Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя — фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.