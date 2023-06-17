Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний і рослинний світ, підуть десятиріччя — фахівці Міністерства довкілля вже працюють над розробкою таких програм і заходів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.