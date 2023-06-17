Херсоні перевізники побили відомого волонтера, який безоплатно вивозив жителів Херсонської області з небезпечних місць.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Depo.ua.

Напад стався 16 червня. За словами Прокудіна, нападників вже встановлено.

— Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії, – зазначив голова ОВА.

За словами посадовця, із нападниками вже розбирається поліція. Правоохоронці почали розслідування за частиною 2 статті 296 (Хуліганство). за це загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення.

Прокудін наголосив, що евакуація для мешканців регіону наразі безоплатна.

— Не потрібно платити тим, хто наживається на людській біді, — резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, жителі Миколаївської та Херсонської областей, домівки яких постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, отримають одноразову грошову виплату.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.