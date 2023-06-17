Найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС міг бути підрив підводного проходу до машинного залу всередині греблі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів.

Американське видання після власного розслідування стверджує, що руйнування греблі не було випадковістю і малоймовірно, що воно могло статися само по собі.

— Глибоко всередині греблі була ахіллесова п’ята. А оскільки гребля була побудована за радянських часів, у Москви була кожна сторінка інженерних креслень, і там знали, де вона знаходиться, – йдеться в матеріалі.

За словами українського і двох американських інженерів, а також експерта з вибухових речовин, з огляду на супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною руйнування був заряд вибухової речовини, розташований у ремонтному проході, що проходить через бетонне «серце» будівлі.

Якщо ваша мета — зруйнувати саму греблю, потрібен потужний вибух. Прохід — ідеальне місце для встановлення заряду вибухівки», — сказав Майкл Вест, інженер-геотехнік і експерт з безпеки гребель.

Український інженер Ігор Стрілець, який раніше провів на Каховській ГЕС кілька місяців, теж вважає єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. За його словами, вибухівка знищила частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця детонації.