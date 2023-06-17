ПриватБанк зупинить усі операції в ніч на неділю, 18 червня через технічні роботи.

Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.

Цієї ночі, 18 червня, банк проведе регламентні роботи. Відтак з 00:30 до 06:00 тимчасово будуть недоступні будь-які операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

— Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт, – заявили у банку.

Нагадаємо, що від початку весняної посівної кампанії у березні 2023 року ПриватБанк вже надав українським аграріям кредитів на суму понад 6,4 мільярда гривень.