У Херсонській області внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС залишаються підтопленими 28 населених пунктів — з них 17 на окупованій території. Водночас у Миколаївській області досі підтоплені ще 35 будівель.

Про ситуацію станом на 17 червня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Так, на Херсонщині спостерігається поступове зниження рівня води, наразі рівень річки становить 1,09 метра. Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1509 будинків) на правому березі Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

У Миколаївській області підтопленими залишаються35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення і відкачувати воду з будинків.

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

На брифінгу, 6 червня, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.