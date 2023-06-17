Країни НАТО просять генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа залишитися на посаді ще на один рік.

Це повʼязано з відсутністю консенсусу щодо наступника, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Очікувалося, що затвердження нового очільника відбудеться на саміті у Вільнюсі 11–12 липня, але поки що жодного претендента не представили публічно. ЗМІ раніше називали можливими кандидатами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, голів урядів Данії Метте Фредеріксен і Нідерландів Марка Рютте, голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

The Washington Post пише, що на початку тижня Столтенберґ та президент США Джо Байден провели переговори у Вашингтоні. За словами співрозмовника видання, Байден повідомив, що на саміті в Литві у союзників по НАТО, ймовірно, не буде згоди щодо наступника. Президент США дав зрозуміти Столтенберґу, що буде радий бачити його на посаді генерального секретаря союзу.

Інформацію про те, що Байден закликав Столтенберґа залишитися, повідомили і норвезькі ЗМІ.

64-річний Єнс Столтенберґ – норвезький державний та політичний діяч, колишній премʼєр-міністр Норвегії. Очолює НАТО з 2014 року. Кандидатуру Столтенберґа на посаду генерального секретаря запропонувала тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Зміна керівника НАТО мала відбутися ще торік, але цього не сталося через війну Росії проти України.

Нагадаємо, НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.