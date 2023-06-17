Сьогодні, 17 червня, в Каштановому сквері пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Акція пройшла за організацією штабу підтримки Морської піхоти України. Мета акції – нагадати Україні і світу про морських піхотинців, що вже більше року знаходяться у полоні та вшанувати памʼять загиблих воїнів. Рідні і близькі захисників, а також волонтери та небайдужі містяни обʼєдналися заради спільної цілі.

«Хочу вам нагадати, що постійно ведеться робота щодо збору і обробки інформації, яка в подальшому передається для організації обміну військовополоненими. Система, яка займається питаннями обміну – це не закрита система. Це не закриті двері, куди не можна достукатись, не можна прийти…. Ми будемо робити все, аби повернути кожного, і допоки повертаємо - робити все, аби ви відчували, що ми щоденно думаємо про них і дбаємо про вас настільки, наскільки це можливо за тими обставинами, які, на превеликий, жаль нам всім відомі - звернувся до присутніх керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими південного регіону Аркадій Дабяган.

Організатори заходу наголосили на важливості розголосу фактів воєнних злочинів РФ і жахливих умов, в яких утримують полонених воїнів, що несуть пряму загрозу їх життю.

«Вони - наші герої. Ми всіх їх пам'ятаємо, ми за кожного боремося, нікого не забуваємо і обов'язково їх усіх повернемо - наголосила голова ГО «Штаб підтримки Морської піхоти України» Яна Дмитренко.

Всі присутні також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А по закінченню заходу організатори повідомили, що вже планують наступні, більш масштабні акції підтримки у Миколаєві.