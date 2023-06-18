Станом на вечір 17 червня офіційно відомо про 16 загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Ще 31 людину вважають зниклою безвісти.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, за даними МВС, 14 загиблих зафіксували на Херсонщині й ще двох — на Миколаївщині.

На 12-й день ліквідації наслідків підриву ГЕС підтопленими залишаються 1300 будинків, майже всі — на території Херсонської області.

Усього з підтоплених територій Херсонщини й Миколаївщини евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Поліція прийняла вже понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна. Правоохоронці перевірили 13,5 тисячі квартир і будинків.

У МВС також зазначили, що росіяни й далі обстрілюють Херсон, «але наші люди незламні» й ліквідаційні роботи тривають. Усі служби працюють попри російські атаки.

Нагадаємо, найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС міг бути підрив підводного проходу до машинного залу всередині греблі.