ДБР затримало правоохоронця, який 14 червня у Сумах схилив до статевих стосунків 15-річну дівчину.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт. Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів», - пишуть в ДБР.

Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року систематично ґвалтував свою 13-річну доньку.