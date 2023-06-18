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У Миколаївській області найбільшу потребу в кадрах наразі відчуває медична сфера. Потрібні лікарі різної спеціалізації, медсестри, фельдшери та реабілітологи.

Про це кореспондентам «Суспільного» розповіла начальниця відділу організації профорієнтації Миколаївського обласного центру зайнятості Наталія Русанова.

— Найбільшу потребу в кадрах відчуває медична сфера: лікарі різної спеціалізації, медсестри, фельдшери, реабілітологи. Таких вакансій по області понад 70. Це пов’язано з виїздом фахівців медичних професій з території бойових дій. Також є потреба на підприємства критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Миколаєва та області, — розповіла вона.

Також роботодавці шукають швачок, листонош, слюсарів, газозварювальників і продавців. За словами Наталії Русанової, служба зайнятості області має майже тисячу актуальних вакансій.

Однак на ринку праці є дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

— Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та пропозицію спостерігалась серед представників найпростіших професій та осіб без професій. На одну таку вакансію претендувало 17 людей, технічних службовців також 17 людей, робітників сільського господарства – 14 людей, — розповіла Наталія Русанова.

На Миколаївщині станом на 17 червня у центрах зайнятості зареєстровані 16 тисяч безробітних.

Раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай розповіла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.

Крім того, наразі в Миколаєві в дефіциті також такі спеціальності, як педіатри, терапевти та лікарі-реаніматологи. Зокрема, реаніматологів та терапевтів сьогодні потребує саме лікарня швидкої медичної допомоги, яка нещодавно пережила скорочення штату, через зменшення фінансування. Однак, Ірина Шамрай запевняє, що ця ситуація не має відношення до дефіциту кадрів.

Нагадаємо, раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Загалом протягом 2020-2022 років в лікарнях Миколаєва скоротили 387,5 ставок медичних працівників. До кінця 2023 року, за планом, у місті мають скоротити ще 395 ставок.