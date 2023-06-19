Парламент Японії ухвалив закон про створення спецфонду для збільшення видатків на оборону, таким чином підтримавши ініціативу прем’єр-міністра Фуміо Кішиди щодо нарощування військової могутності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Законопроект схвалила Палата радників, незважаючи на спроби великих опозиційних партій заблокувати його. Цей закон є невід’ємною частиною плану прем’єр-міністра Фуміо Кішиди щодо виділення понад 300 млрд доларів до 2027 фінансового року на зміцнення обороноздатності.

Відповідно до поточного плану, уряд забезпечить необхідне фінансування за рахунок продажу державних активів, або використання надлишків коштів на деяких спеціальних рахунках державного бюджету.

Уряд також проведе реформу видатків, а потім підвищить корпоративні, прибуткові та тютюнові податки, щоб частково профінансувати збільшення оборонного бюджету. Сьогодні оборонний бюджет Японії обмежений приблизно 1% ВВП, але витрати, пов’язані з обороною, ймовірно, зростуть до 2% до 2027 фінансового року.

Нагадаємо, Японія прийняла законопроєкт про сприяння розумінню ЛГБТ-спільноти на тлі критики, що країна не забезпечує гарантії прав людини і мовчазно «заохочує» деякі форми дискримінації.