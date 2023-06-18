Ресторанам та нічним клубам в Одесі заборонили працювати у нічний час. Також ввели низку інших обмежень для розважальних закладів.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Тепер ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам Одеси заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.
Також в місті заборонено вночі:
Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води.
Ресторанам та нічним клубам в Одесі заборонили працювати у нічний час. Також ввели низку інших обмежень для розважальних закладів.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Тепер ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам Одеси заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.
Також в місті заборонено вночі:
Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води.