Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт. Вартість цієї партії техніки — 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

— 5 різних режимів, інфрачервоне освітлення, можливість запису відео — усе, щоб бачити в пітьмі. Бо Збройні Сили знають, що найтемніша ніч перед світанком і в цю ніч — теплаки зіграють свою роль. Чим більше тепловізорів на фронті — тим більше буде «хороших двохсотих русскіх», — зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів.