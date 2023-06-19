У Північній Кореї на пленумі центрального комітету Трудової партії оголосили про плани з нарощування виробництва ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Під головуванням лідера партії Кім Чен Ина в КНДР обговорили оборонні та дипломатичні стратегії країни у відповідь на зміни міжнародної ситуації.

Зазначається, що керівництво країни закликало оборонну галузь тримати курс на розробку зброї та зміцнення ядерних сил.

«Правляча партія чітко заявила про готовність збільшити виробництво потужної ядерної зброї для протидії змінам у безпековій обстановці на Корейському півострові», — йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох високопоставлених представників Північнокорейського режиму за кордоном, причетних до закупівлі обладнання для програми балістичних ракет КНДР.