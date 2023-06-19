Координатор гуманітарних питань в Україні щодо гуманітарного доступу до окупованих Росією територій Деніз Браун заявила в понеділок, що країна-агресор відхилила запит на доступ ООН до затопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС частини Херсонщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє служба гуманітарної інформації ReliefWeb.

«Уряд Російської Федерації наразі відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під її тимчасовим військовим контролем. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом», — йдеться у повідомленні.

Деніз Браун також зазначила, що ООН продовжить «робити все можливе» для допомоги всім постраждалим, у тому числі тим, хто потерпає від наслідків підриву дамби на Херсонщині.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба та кооординаторка системи ООН в Україні Деніз Браун домовились, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на Лівому березі Дніпра за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.