Компанія «Нібулон» просить Міністерство оборони визнати безпечними для роботи 1500 гектарів орних земель філії «Снігурівська», що на Миколаївщині.

Як зазначили в компанії, їх фахівці встановили перелік земель, на яких не велись бойові дії і які не є «фактично забрудненими вибухонебезпечними предметами».

— Відповідний звіт подано до Центру протимінної діяльності Міноборони України про розблокування цих територій. Повне розмінування снігурівської філії означає розблокування п’ятої частини від усіх забруднених ВНП земель «Нібулону», – йдеться у повідомленні компанії.

Там нагадали, що сапери компанії «Нібулон» отримали статус оператора протимінної діяльності.

Нагадаємо, на Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялося, що з початку великої війни піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.