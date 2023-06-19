— Це не медійна вистава точно. Це приведе до потужної смути, тому що вже історичний час у Росії — увійти в смутний період, - сказав він.

Михайло Подоляк вважає, що Євген Пригожин — це сталкер, який починає ці процеси та хоче знайти якусь стартову позицію, з якою штурмуватиме перерозподіл політичних еліт у найближчому майбутньому.

На його думку, Євген Пригожин показує, що ця еліта, яка сьогодні, вона не є перспективною, вона вмирає.

— Це, знову ж таки, об'єктивний процес, тому що вони практично не мають часу скоригувати ті дії, які могли б убезпечити їх особисто. Це вже видно, і тому Пригожин просто першим з багатьох позначив іншу реальність. У цій реальності буде величезна кількість подібних груп, які між собою спробують домовитися про новий елітний консенсус та сформувати транзитивну владу в Російській федерації після Путіна, - сказав він.

На його думку, Володимир Путін не матиме можливості транзитувати владу через когось, він є кінцевим суб'єктом для еліти путінського призову.

— Вони це не зовсім до кінця всі розуміють, але знову ж таки це процес, який уже йде і його вже зупинити неможливо. Точку неповернення вже пройдено, - зазначив Михайло Подоляк.

Він вважає, що Євген Пригожин найкраще усвідомлює те, що відбувається у війні. "Він розуміє, які будуть наслідки вже в найближчому майбутньому, і тому намагається від цих наслідків особисто себе захистити та отримати позицію, з якою братиме участь у перерозподілі впливу, територій - не з погляду розпаду Росії, а з точки зору ефективного тимчасового контролю", - сказав Подоляк.

— Наприклад, він забере собі Ленінградську область. Нас це влаштує? Нам буде байдуже, бо після цього буде ще десяток пригожих, які між собою з'ясують, хто з них більший за Пригожин, - додав радник керівника Офісу президента.

Раніше агентство Bloomberg писало, що російську еліту охопила зневіра щодо перспектив війни президента Володимира Путіна в Україні. Навіть найоптимістичніші люди бачать у «замороженому» конфлікті найкращий доступний результат для Кремля.

За даними опитування «Левада-центру», довіра жителів Росії до власника групи «Вагнер» Євгена Пригожина значно зросла. Якщо у квітні його назвали лише 1% опитаних, то вже у травні 4% найбільше довіряли саме йому.