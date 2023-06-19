У Миколаєві правоохоронці затримали 33-річну жінку, яка у відповідь на зауваження про хуліганство побила патрульну.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ нацполіції в Миколаївській області.

17 червня патрульні виїхали на виклик стосовно хуліганства. Нетвереза жінка, винуватиця подій почала кидатися на патрульних.

— Ввечері 17 червня на службовий планшет наряду співробітників управління патрульної поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії. На місці події знаходилась жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисниця зухвало себе поводила та в грубій формі висловлювалась образливими словами в бік поліцейської. На прохання поліцейської припинити протиправні дії, фігурантка завдала патрульній ударів по нозі, - йдеться в повідомленні.

Тепер, за «‎умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків»‎ жінці загрожує до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали двох молодиків з сусідньої області, які 6 червня побили місцевого жителя в зупинці-укритті в самому центрі міста на 3-Слобідській.

Раніше, у лютому на Херсонщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння побили кількох односельців й зґвалтували 69-річну жінку.