Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що по області вже не залишилось підтоплених будинків. Поки є незначне підвищення рівня води у Снігурівській громаді, але нижче критичної точки.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

— Із 375 будинків, які зазнали підтоплення, усі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює щодо відкачування, там додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Більше того, мости, які пішли під воду, які будує Конотопський шляхо-відновлювальний полк і за допомогою UNITED24, - вони вистояли. Ними вже відкрито проїзд, — розповів Віталій Кім.

Також він додав, що в акваторії Снігурівської громади залишилось +50 см води, але очікується, що рівень найближчим часом впаде.

— Я вважаю, що найближчим часом ситуація вирівняється, вода відступила, у нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївська область уже не підтоплена зовсім, — підсумував він.

Щодо виявлення холероподібного вібріона у водоймах області Віталій Кім повідомив, що на ситуацію впливає літня спека.

— Так, справді, ми висіваємо щодня, робимо аналізи, висіваємо деякі кишкові палички, однак потрібно зазначити, що це, зокрема, і сезонна історія. Минулого року приблизно такі самі показники були плюс-мінус без затоплення. Тобто, ситуація важка, але на це накладається також сезонність, — пояснив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що в усіх селах Радсадівської громади Миколаївщини комунальники хлоруватимуть мережі водогону, щоб запобігти розвитку хвороботворних бактерій. Людей просять три дні не пити цю воду.

Нагадаємо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані знайшли холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.