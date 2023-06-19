Епідеміологічна ситуація на Миколаївщині після відходу «великої води» залишається стабільною. На сьогоднішній день не було зафіксовано спалахів жодних інфекцій.

Про це повідомив заступник міського голови Віталій Луков у програмі "Діалог" телеканалу "МАРТ" .

Як відомо, 11 червня до Миколаєва прибув медично-санітарний десант. Візит був ініційований з метою інспектування медичних установ та ліквідацією наслідків терористичного акту на Каховській ГЕС.

За словами Віталія Лукова, візит керівників національної медичної галузі пов'язаний із упередженими діями готовності міста надавати медичні послуги щодо кишкових, інфекційних захворювань, які можуть виникнути. На щастя, поки що жодного подібного випадку не було зафіксовано.

- На сьогоднішній день немає підтвердженої інформації про те, що є якісь спалахи чи якісь джерела, осередки захворювань пов'язані з великою водою, - розповів він .

Крім того, заступник міського голови зазначив, що літо можна розглядати як негативну пору року, яка сприяє розвитку різноманітних бактерій та вірусів. Тому працівники охорони здоров'я ретельно перевірили наші лікарні, щоб надалі уникнути інфекційного та кишкового зараження людей.

— Лікарні, як ви знаєте, були досить потужно відремонтовані та підготовлені під час боротьби із COVID-19. І комісія підтвердила готовність наших миколаївських лікарень щодо кількості ліжок, забезпечення медичними засобами та забезпечення спеціалістами. Таким чином, ми дуже розраховуємо, що це не знадобиться, але готовність підтверджена комісією. І в цьому випадку ми готові!, - додав із помічника міського голови Віталій Луков.

Нагадаємо, у річці Інгулець у Снігурівці та акваторії Бузького лиману у Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод. Водночас на Дніпропетровщині вже відбувся масовий мор риби .

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців Укргідроенерго, Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема, самі обласні центри. Людей та тварин із Херсонської області автобусами та потягом евакуюють до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України . На 8 червня у селі Василівка затопило перші дві вулиці – місцеві жителі передають, що у будинках до 20 сантиметрів води.

Крім того, Віталій Луков повідомляв, що загрози підтоплення Ніколаєва немає , мерія контролює понтонні мости.