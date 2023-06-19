Народний депутат Ігор Копитін, який побував у багатьох громадах Миколаївщини та бачив, як відновлюють пошкоджені росіянами будівлі, вважає, що частково зруйнований миколаївський ліцей №51 треба зберегти.

Він повідомив, що батьки учнів ліцею обурені рішенням щодо знесення будівлі навчального закладу та не розуміють, навіщо руйнувати те, що можна зберегти. За його словами, окрім спортзалу, бібліотеки, медкабінету та частково їдальні збереглися основне приміщення та навчальні кабінети, такоє є питання щодо «аварійності» школи.

— Не розумію, навіщо зносити те, що можна зберегти. Особливо після поїздок по громадам, які значно постраждали від русні. Деякі школи там реально потрібно зносити, але влада шукає варіанти, як їх зберегти та підготувати для навчання. Тому беру питання на контроль, будемо розбиратися, — написав він.

Раніше повідомлялося, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю пошкодженого російською ракетою 51-го ліцею необхідно знести. Будівля школи постраждала від ракетного удару у липні минулого року.

Нагадаємо, що народний депутат Ігор Копитін відвідав Шевченківську громаду, яка частково була під російською окупацією та значно постраждала від обстрілів РФ.