Умови утримання українських військовополонених, переданих Росією Угорщині, залишаються невідомими. Деяким полоненим дозволили зустрітися з родичами, але ці зустрічі були обмеженими за тривалістю і місцем проведення.

Про це «Суспільному» розповів радник Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.

— Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи і МЗС, - розповів він.

Згідно з його заявою, родичам також не надають інформацію про можливість повернення українців додому, а імена та прізвища полонених не були отримані в результаті офіційних переговорів, а лише через оперативну розвідку.

— Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином. Вони приїжджають — на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються, - додав він.

Нагадаємо, Україні вдалося встановити місце перебування полонених військовослужбовців, яких утримують на території Угорщини.