За майже 6 місяців 2023 року на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 9 осіб, одна з яких дитина. Для порівняння, у 2022 рік за таких умов загинуло 6 людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

Загалом, за даними рятувальників, з початку року зареєстровано 11 нещасних випадків на водоймах Миколаївщини, 9 з яких закінчилися трагічно. Цьогоріч вдалось врятували дорослу людину та дитину.

— Станом на 19 червня на території Миколаївської області зафіксовано зростання кількості надзвичайних подій на водних об'єктах.Як бачимо, статистика не втішна, - йдеться в повідомленні.

Так, 3 червня, під час відпочинку на території мікрорайону Намив у Миколаєві потонув юнак. Хлопець 2004 року народження стрибнув з пірса і зник під водою.

Нагадаємо, у Миколаєві пляжі та прибережні зони відпочинку закриті для відвідування.

Раніше, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем повідомлялося, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки.

Нещодавно стало відомо, що у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички. Миколаївцям заборонили купатися у річках Інгулець та Південний Буг.