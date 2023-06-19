Бійці 73-го морського центру спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали вдале знищення російського агресора.

Про це повідомили в 73-му морському центрі СПП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька.

— Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно по відео, знятому одним із наших воїнів – дарма, – розповіли у 73-му морському центрі спецпризначення.

Нагадаємо, Очаківські спецпризначенці врятували п’ятьох окупантів, аби поповнити обмінний фонд.

Раніше повідомлялося, що бійці очаківського 73-го морського спеццентру спецоперацій імені Антіна Головатого на одній з ділянок південного напрямку влаштували вдалу засідку для ворога.