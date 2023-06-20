До цього часу Кремль не досяг жодної стратегічної мети у війні проти України. Проте війна, що триває, вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО та зростання значення Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, повідомляє РБК-Україна.

Глава МЗС підкреслив, що з початку війни в Україні країни Заходу ставлять собі питання: про її кінець, про значення ядерного шантажу з боку лідера Росії.

— Хоча ці питання залишаються без відповіді, слід зазначити, що поки жодна стратегічна мета Кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО, — заявив він.

Міністр наголосив, що у ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними та солідарними, а НАТО — альянсом сильнішим та важливішим, ніж будь-коли раніше.

Збігнев Рау наголосив на важливості рішучості, яку в цій ситуації виявляють країни, які протистоять російській агресії, та важливості підтримки України: військової, політичної та гуманітарної.

Глава МЗС також підкреслив, що слід пам’ятати, що війна в Україні спричиняє довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ, як-от зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, на транспортування вантажів, підвищення вартості сировини і збільшення міграції.

Раніше глава МЗС Польщі заявив, що боєприпаси для України потрібно купувати не лише в Європі, а де тільки можливо, оскільки зараз Україна перебуває у надзвичайному стані.