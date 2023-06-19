Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але раніше нам у ВАКС повідомляли, що йдеться про Василя Лозинського. Він був першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з лютого 2020 року. У листопаді 2022-го він став в. о. міністра. А вже 22 січня 2023 року його звільнили.
Лозинського взяли під варту до 17 серпня. У разі внесення застави на нього покладуть такі обовʼязки:
Нагадаємо, в січін НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але раніше нам у ВАКС повідомляли, що йдеться про Василя Лозинського. Він був першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з лютого 2020 року. У листопаді 2022-го він став в. о. міністра. А вже 22 січня 2023 року його звільнили.
Лозинського взяли під варту до 17 серпня. У разі внесення застави на нього покладуть такі обовʼязки:
Нагадаємо, в січін НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.