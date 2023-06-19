Вищий антикорупційний суд узяв під варту на 60 днів колишнього заступника міністра розвитку громад з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у проханні та одержанні 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але раніше нам у ВАКС повідомляли, що йдеться про Василя Лозинського. Він був першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з лютого 2020 року. У листопаді 2022-го він став в. о. міністра. А вже 22 січня 2023 року його звільнили.

Лозинського взяли під варту до 17 серпня. У разі внесення застави на нього покладуть такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, в січін НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського через хабар.