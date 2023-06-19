Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи в одному з угруповань українських військ.

Відео він опублікував в своєму телеграм-каналі.

«Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої», - пише він.

Залужний зазначив, що противник, щоб не допустити просування українських підрозділів, розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

Проте, за його словами, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території.

«Операція продовжується згідно з планом», - написав він.

Нагадаємо, бійці 73-го морського центру спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали вдале знищення російського агресора.