Високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР у відставці, чинний старший співробітник Університету Цінхуа Чжоу Боу заявив, що через слабкість російської армії військовий імідж та авторитет HA в очах Китаю зазнав краху.

Про це він сказав у коментарі The Wall Street Journal.

Відзначається, що за останні 10 років РФ вклала у свою армію не менше 20 трильйонів рублів, але не виправдала очікувань Пекіна.

— Військовий імідж і авторитет Росії зазнали краху, — сказав він.

У матеріалі видання йдеться, що РФ була змушена відступити, а тепер, за підсумками початку другого року повномасштабної війни, російські сили поступаються ЗСУ територіями Херсонської області, вже втративши Херсон.

Згідно з оцінкою західних експертів, втрати «живої» сили російської армії перевищили 200 тисяч осіб. У тому числі 100 тисяч солдатів рф втратила лише за останні 6 місяців ведення бойових дій, вказує Wall Street Journal.

На думку Чжоу, плани Росії у війні проти України не збігаються з реальністю, а Путін потрапив у складну ситуацію і буде змушений якось пояснити росіянам шалені втрати в Україні.

— Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували. путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули всі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це, — вважає він.

При цьому Чжоу також висловив сумніви щодо того, що Захід і далі буде підтримувати Україну зброєю, якщо війна затягнеться.

— Як західна підтримка триватиме, якщо війна затягнеться? — вказав він.

Джерела WSJ підкреслюють, що на даний момент китайські військові уважно стежать за ситуацією в Україні, розраховуючи використовувати досвід Москви для втілення амбіцій лідера КНР Сі Цзіньпіна щодо анексії Тайваню.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.