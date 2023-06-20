В 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.

Відео опубліковано на YouTube-каналі бригади.

У першій частині відео можна побачити, як оператор виявляє російську БМП, у другій – великокаліберний кулемет, встановлений на пікап. В обох випадках доля ворожої техніки незмінна – знищення. Напрямок, на якому сталися епізоди, не називається.

Раніше було опубліковано відео, як миколаївські морські піхотинці знищують ворогів на Донеччині.