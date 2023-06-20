Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поїхав до Данії, щоб обговорити співпрацю в питаннях відбудови міста.

Мер повідомив, що виступив на масштабному форумі Folkemødet (Народні збори), який щороку збирає представників уряду Данії, мерів міст та регіонів, найбільших профспілок, бізнесу та інвесторів.

За словами Олександра Сєнкевича, він презентував місто та розповів про ситуацію в Миколаєві, про наслідки російської агресії та перші кроки для відбудови міста.

— Мав змогу поспілкуватись із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, міністром закордонних справ Ларсом Люкке Расмуссеном і міністром з бізнесу та підприємництва Мортеном Будсковим та обговорити питання подальшої підтримки Данією Миколаєва, — розповів мер.

Також Олександр Сєнкевич зустрівся із мером Копенгагена Софі Хесторп Андерсен, з якою обговорив питання надання Миколаєву міських автобусів та можливу співпрацю в реабілітації ветеранів та управлінні містами. Копенгаген входить до рейтингу найбільш сучасних та комфортних для життя міст у світі. Також Сєнкевич зустрівся з мером Ольборга Лассе Фріменом (міста, з яким Миколаїв нещодавно підписав меморандум про співпрацю). З Фріменом обговорили відбудову соціальної інфраструктури Миколаєва.

— Разом із головою Асоціації та Послом України в Данії Михайлом Видойником провели зустріч із Педером Лундквістомзустріч із Петером Лундквістом, генеральним директором Експортно-інвестиційного фонду Данії, який готовий інвестувати у відбудову Миколаєва. Також зустрівся в Danish Industry з данськими підприємцями, які зацікавлені у відбудові нашого міста та відкритті офісів своїх компаній у Миколаєві після війни, що призведе до створення нових робочих місць. Домовилися, що найближчим часом запросимо представників данського бізнесу до Миколаєва, аби ті змогли на власні очі більш детально познайомитися з містом і розпочати роботу над його відбудовою, — повідомив міський голова.

Нагадаємо, що Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Також нагадаємо, раніше Королівство Данії виділило кошти на відновлення травмпункту у Миколаєві, який був зруйнований внаслідок російських обстрілів.