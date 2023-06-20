Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Заяву оприлюднило угорське видання Index.

Сійярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи зазначив, що вивезення українських військовополонених з Росії є хорошою новиною, адже вони на волі.

При цьому Петер Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «‎дискусій між церквою та релігійними організаціями»‎.

— Держава Угорщина абсолютно не долучена, – заявив він.

За його словами, українці «‎вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити»‎.

— І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати, – сказав угорський міністр.

Нагадаємо, раніше радник Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Іван Ангелін заявив, що умови утримання українських військовополонених, переданих Росією Угорщині, залишаються невідомими. Лише деяким полоненим дозволили зустрітися з родичами, але ці зустрічі були обмеженими за тривалістю і місцем проведення.

Перед тим стало відомо, що Україні вдалося встановити місце перебування полонених військовослужбовців, яких утримують на території Угорщини.