Державне бюро розлідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому українському військовому з Криму, який відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Сержант батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону у 2014 році після захоплення окупантами військової частини у Криму, відмовився воювати проти агресора перейшовши на бік ворога.

При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.

Наразі зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону Чорноморського флоту Російської Федерації.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Державне бюро розслідувань наголошує, що злочини проти Національної безпеки не мають терміну давності та усі зрадники будуть відповідати перед Законом.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на 15 років за ґратами засудили українця, який воював на стороні так званої "ЛНР".