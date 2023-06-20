Під час виконання завдань з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсона група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл.

Про це зазначає Херсонська обласна прокуратура.

Один зі співробітників загинув на місці, ще вісім отримали поранення.

— Під час виконання завдань з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсона група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 19 червня, здійснила 57 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранень.

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