Олег Пилипенко

У Шевченківській сільській раді відбулося засідання чергової сесії. На порядок денний винесли 35 питань, більшість з яких стосувалася оптимізації закладів освіти, програм з розвитку громади тощо.

Шевченківський сільський голова та представник партії «Слуга Народу» Олег Пилипенко розповів, що ухвалені рішення були нагальною потребою у громаді через низку факторів, спричинених повномасштабною війною, повідомляє пресслужба партії.

— Серед таких – питання реорганізації закладів освіти. Змінилася демографія, дітей та педагогів поменшало через евакуацію та величезну руйнацію житлового фонду. У нашій громаді інша картина і щодо вцілілих закладів освіти – деякі можна відремонтувати, а 5 закладів - знищені повністю. Також це питання загострилося через зменшення освітньої субвенції. Змінилася формула розрахунку, і громада отримала фінансування майже на 30% менше, ніж минулого року. Різницю потрібно було б дофінансовувати з місцевого бюджету, що обмежений, адже ми перебуваємо в зоні значно постраждалій від бойових дій, частина бізнесу релокована, частина сільськогосподарських земель досі замінована, і такі фермери звільняються від сплати земельного податку, – пояснив Олег Пилипенко.

Також депутати від «Слуги Народу» разом із колегами перерозподілили близько 17 мільйонів гривень бюджету. З них значну частину спрямували на потреби освіти – закупку найпростіших укриттів та ремонт вже наявних захисних споруд. Крім того, депутатський корпус затвердив Програму підтримки військових частин Збройних сил України на 2023-2025 роки, згідно з якою військовим формуванням, що перебувають на території громади, допомагатимуть у покращенні матеріальної бази.

— Ми, як ніхто, розуміємо, що все в руках лише наших військових, стосовно і зміщення лінії фронту подалі від нашої громади, і звільнення усієї країни. У багатьох проєктах Шевченківська громада в червоній або помаранчевій зоні, що значно обмежує кількість донорів, які можуть працювати на нашій території для відбудови. Тому треба максимально допомогти нашій армії, – додав Олег Пилипенко.

Ще одне питання, що підтримали депутатів, стосується відшкодування різниці тарифів на воду для житлово-комунального підприємства громади. Це дозволило не збільшувати тарифи для жителів громади.

— Наші депутати в різних радах Миколаївщини працюють для розвитку громад у складних воєнних умовах. Реорганізація закладів освіти у таких громадах, як Шевченківська, просто необхідність. На сьогодні ухвалені рішення важливі. І для того, аби діти з 1 вересня вже могли повернутися до очного навчання, і для нашої Перемоги над ворогом, і для економічної стабільності громад, – зазначив голова обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Пасічний.

Раніше повідомлялося, що очільник Шевченківської громади на Миколаївщині Олег Пилипенко планує втілити у життя великий проєкт — будівництво оптового овочвого ринку.