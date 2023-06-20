Про це вона повідомила ввечері 20 червня.
За словами Маляр, на півдні наступ триває на декількох напрямках, і «там усе відбувається за планом, який встановлений військовими».
«Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій ... Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед», — зазначила вона.
Заступниця міністра розповіла, що росіяни мінують поля, і навіть є інформація, що в Запорізькій області мінують населені пункти, не попереджаючи людей, які там проживають.
Водночас, як додала Маляр, є напрямки, де навпаки окупанти наступають, а українські війська перебувають в обороні. Це зокрема Куп‘янський і Лиманський.
Вона підкреслила, що некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів, «тому що критеріїв оцінки дуже багато». За її словами, це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато завдань.
«Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», — резюмувала Маляр.
Нагадаємо, росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.
Про це вона повідомила ввечері 20 червня.
За словами Маляр, на півдні наступ триває на декількох напрямках, і «там усе відбувається за планом, який встановлений військовими».
«Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій ... Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед», — зазначила вона.
Заступниця міністра розповіла, що росіяни мінують поля, і навіть є інформація, що в Запорізькій області мінують населені пункти, не попереджаючи людей, які там проживають.
Водночас, як додала Маляр, є напрямки, де навпаки окупанти наступають, а українські війська перебувають в обороні. Це зокрема Куп‘янський і Лиманський.
Вона підкреслила, що некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів, «тому що критеріїв оцінки дуже багато». За її словами, це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато завдань.
«Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», — резюмувала Маляр.
Нагадаємо, росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.