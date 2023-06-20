Чергові консультації експертів України та НАТО з питань оборонного планування почались у вівторок, 20 червня.

Про це повідомляється в Telegram-канал Міноборони України.

На зустрічі були присутні перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк та помічник Генерального секретаря НАТО з операцій Томас Гоффус.

За словами першого, консультації є продовженням співпраці щодо готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти НАТО та західне ОВТ у контексті рішення Мадридського саміту НАТО у 2022 році.

Також на консультації були пристуні представники Міноборони, Генерального штабу та інших складових Сил оборони та профільні експерти Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування.