На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області.

Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

Нагадаємо, росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.