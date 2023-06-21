Після руйнування греблі Каховської ГЕС Дніпром дрейфують плями олії та нафти вагою не менше 150 тонн, які можуть дістатися Середземного моря.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у самій Україні затоплено понад 50 тисяч гектарів лісів.

«Щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії», – написав він.

Каховське водосховище, як зазначив Єрмак, покрите мертвою рибою. За його даними, це «орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів».

«На берегах Чорного моря у Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців із південного регіону України. На затопленій території мешкало близько 20 тисяч особин диких тварин», – повідомив голова Офісу президента України.

Нагадаємо, у Миколаївській області через два тижні після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 943 гектари лісів.