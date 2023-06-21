Після руйнування греблі Каховської ГЕС Дніпром дрейфують плями олії та нафти вагою не менше 150 тонн, які можуть дістатися Середземного моря.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
За його словами, у самій Україні затоплено понад 50 тисяч гектарів лісів.
«Щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії», – написав він.
Каховське водосховище, як зазначив Єрмак, покрите мертвою рибою. За його даними, це «орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів».
«На берегах Чорного моря у Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців із південного регіону України. На затопленій території мешкало близько 20 тисяч особин диких тварин», – повідомив голова Офісу президента України.
Нагадаємо, у Миколаївській області через два тижні після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 943 гектари лісів.
Після руйнування греблі Каховської ГЕС Дніпром дрейфують плями олії та нафти вагою не менше 150 тонн, які можуть дістатися Середземного моря.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
За його словами, у самій Україні затоплено понад 50 тисяч гектарів лісів.
«Щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії», – написав він.
Каховське водосховище, як зазначив Єрмак, покрите мертвою рибою. За його даними, це «орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів».
«На берегах Чорного моря у Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців із південного регіону України. На затопленій території мешкало близько 20 тисяч особин диких тварин», – повідомив голова Офісу президента України.
Нагадаємо, у Миколаївській області через два тижні після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 943 гектари лісів.