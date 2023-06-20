Володимир Зеленський звільнив Сергія Шурабуру з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Про це стало відомо з відповідного розпорядження №109/2023-рп опублікованого 19 червня на сайті Офісу Президента України.
«Звільнити ШУРАБУРУ Сергія Олеговича з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою», — йдеться у документі.
Також зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.
Раніше, уповноважений Верховної Ради Тарас Мельничук ще 21 лютого повідомляв про погодження Кабміном звільнення Сергія Шурабури.
Його призначили на посаду начальника Вознесенської районної державної адміністрації 26-го лютого 2021 року. До цього він очолював Доманівську РДА, яка була ліквідована після територіальної реформи – колишній Доманівський район увійшов до укрупненого Вознесенського.
Раніше повідомлялось, що в Україні за одну добу звільнили одинадцять чиновників.
Володимир Зеленський звільнив Сергія Шурабуру з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Про це стало відомо з відповідного розпорядження №109/2023-рп опублікованого 19 червня на сайті Офісу Президента України.
«Звільнити ШУРАБУРУ Сергія Олеговича з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою», — йдеться у документі.
Також зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.
Раніше, уповноважений Верховної Ради Тарас Мельничук ще 21 лютого повідомляв про погодження Кабміном звільнення Сергія Шурабури.
Його призначили на посаду начальника Вознесенської районної державної адміністрації 26-го лютого 2021 року. До цього він очолював Доманівську РДА, яка була ліквідована після територіальної реформи – колишній Доманівський район увійшов до укрупненого Вознесенського.
Раніше повідомлялось, що в Україні за одну добу звільнили одинадцять чиновників.