Володимир Зеленський звільнив Сергія Шурабуру з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Про це стало відомо з відповідного розпорядження №109/2023-рп опублікованого 19 червня на сайті Офісу Президента України.

«Звільнити ШУРАБУРУ Сергія Олеговича з посади голови Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою», — йдеться у документі.

Також зазначається, що посадовця звільнено згідно з поданою ним заявою.

Раніше, уповноважений Верховної Ради Тарас Мельничук ще 21 лютого повідомляв про погодження Кабміном звільнення Сергія Шурабури.

Його призначили на посаду начальника Вознесенської районної державної адміністрації 26-го лютого 2021 року. До цього він очолював Доманівську РДА, яка була ліквідована після територіальної реформи – колишній Доманівський район увійшов до укрупненого Вознесенського.

Раніше повідомлялось, що в Україні за одну добу звільнили одинадцять чиновників.