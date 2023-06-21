Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

«З 18 по 19 червня 2023 року на ВП «Південноукраїнська АЕС» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами агентства за участі інспектора Держатомрегулювання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до угоди. Інспекція пройшла без зауважень.