Вчора, 20 червня, окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 109 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

— Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотинська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади,- йдеться в повідомленні.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, спричинивши 12 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні домоволодіння та одну господарську споруду.

Окупанти здійснили мінометний та артилерійський обстріл по Білопільській громаді, пролунало 24 вибухи. Через ворожий обстріл було пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль «Газель».

Мінометного та гранатометного удару загарбники завдали також по Краснопільській громаді, унаслідок чого пролунали 32 вибухи.

Середино-Будська громада зазнала від російських військ мінометного удару — зафіксовані 12 вибухів.

Крім того, Великописарівську громаду та Новослобідську громаду обстріляли з мінометів, пролунало - 19 вибухів.

До того ж на Хотинську громаду ворог скинув -10 мін.